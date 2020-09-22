Контрафактники принесли производителю "Ессентуков" 2 млрд рублей убытка

Производитель знаменитой с советских времён минеральной воды в Ставрополья заявил, что контрафактная продукция нанесла экономический ущерб предприятию более чем в 2 млрд рублей.

"Сложно оценить совокупный негативный эффект, который оказывает на наш бизнес нарушение прав на НМПТ (Наименование места происхождения товара) со стороны производителей контрафакта. Однако если ориентироваться на то, что по данному нарушению можно требовать с нарушителя двукратную стоимость реализованного контрафактного товара, то по некоторым данным, эта сумма за 2019 год могла бы превысить 2 млрд рублей. В таком случае в такую цифру можно оценить наши убытки", — сообщил генеральный директор предприятия "Холдинг Аква" Святослав Вильк.

Он заявил, что его предприятие, производящее минеральную воду под марками "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17 за три года выиграло более 15 дел у контрафактников.