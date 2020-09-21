Экономист объяснил, почему курс евро вырос

Ослабление курса рубля к европейской и американской валютам на Московской бирже объясняется зависимостью экономики России от цен на энергоносители.

"Одним из основных показателей является стоимость Brent. Brent сейчас находится в техническом снижении, то есть такой коррекционный коридор. Это, естественно, не может не сказываться на рубле по отношению к доллару и к евро", — уточнил экономист Владислав Зайченко в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

По мнению Владислава Зайченко, сегодняшнее изменение курса было прогнозируемым и паниковать не нужно.

Ранее сообщалось, что 21 сентября при снижении цены на нефть марки Brent курс евро на Московской бирже впервые с 8 сентября превысил 90 рублей, американская валюта впервые с 9 сентября поднялась выше 76 рублей.