Сенатор Калашников назвал рубль декларативно-спекулятивной валютой и раскритиковал главу Минэкономразвития Решетникова за его оценку национальной валюты.

Накануне Максим Решетников заявил, что рубль сильно недооценён и ожидается укрепление национальной валюты к концу года.

"Вот если министр экономики говорит, что рубль недооценён, я как профессор, принимающий экзамен у студента, сразу такому студенту ставлю два. И говорю: пошёл на пересдачу! Рубль не может быть оценен по той простой причине, что он условная единица. Он не является твёрдой конвертируемой валютой, это чисто декларативно-спекулятивная валюта.

Любой человек знает, что с этим рублём за границей делать нечего. Это только в России он может его конвертировать. Рубль не эквивалент товара в данном случае. Поэтому если министр экономики мыслит такими категориями — два и пошёл на пересдачу", — заявил первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников в интервью радио "Говорит Москва".