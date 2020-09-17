Глава российского экономического ведомства полагает, что российская валюта в данный момент недооценена, так как инвесторы завышают оценку рисков.

"Курс рубля в данный момент недооценён из-за повышенной оценки рисков инвесторами. Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего — начале следующего года. Далее на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно ослабляться.

В реальном эффективном выражении курс останется стабильным. Это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта ", — заявил министр экономического развития Максим Решетников.