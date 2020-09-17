Глава российского экономического ведомства полагает, что российская валюта в данный момент недооценена, так как инвесторы завышают оценку рисков.
"Курс рубля в данный момент недооценён из-за повышенной оценки рисков инвесторами. Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего — начале следующего года. Далее на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно ослабляться.
В реальном эффективном выражении курс останется стабильным. Это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта ", — заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Ранее эксперты выразили уверенность в том, что падение курса российской валюты в течение нескольких месяцев имеет положительные стороны. Раз показатели упали настолько низко, то, значит, скоро будет скачок вверх, считают аналитики. Накануне рубль остался стабильным после решения ФРС США сохранить ключевую ставку на уровне 0-0,25 процента годовых.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.