Расходы на ЖКХ в России за три года сократят почти на 20 процентов

Министерство финансов России внесло на рассмотрение правительства РФ проект федерального бюджета, в котором на 18,4 процента снижаются расходы на сферу жилищно-коммунального хозяйства в ближайшие три года.

"Расходы на систему жилищно-коммунального хозяйства в России в ближайшие два года могут быть сокращены на 18,4 процента по сравнению с изначальными планами. Бюджет 2021 года планируется сократить на 5,9 процента — с 308 миллиардов рублей до 290 миллиардов рублей. В 2022 году ожидается уменьшение на 28 процента — с 403 миллиардов рублей до 290 миллиардов. В 2023 году предполагается увеличение относительно объемов, предусмотренных на 2022 год, на 96 миллиардов — до 386 миллиардов рублей", — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на ближайшие три года.

Доля расходов на ЖКХ в федеральном бюджете в ближайшие два года будет снижаться.