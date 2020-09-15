Представители каких профессий чаще меняют место работы?

Чаще других работодателей меняют менеджеры по рекламе, туризму и продажам, показало исследования сервиса по поиску работы.

"Самые стабильные сотрудники — квалифицированные рабочие, место работы они меняют в среднем раз в 4,7 года. У микробиологов и аудиторов средний срок службы на одном месте составляет 4,6 года. На третьем месте рейтинга самых постоянных сотрудников — технологи: в среднем 4,5 года в одном компании. Чаще других же место работы меняют торговые представители (средний срок работы на работодателя составляет 2,7 года), менеджеры по туризму, специалисты по продажам и инженеры ПТО (по 2,6 года), а также менеджеры по рекламе (2,4 года)", — свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Исследование показало улучшение позиций удалось технологов, логистов и сметчиков. Меньше стали задерживаться на одном рабочем месте медсёстры и педагоги.