Чаще других работодателей меняют менеджеры по рекламе, туризму и продажам, показало исследования сервиса по поиску работы.
"Самые стабильные сотрудники — квалифицированные рабочие, место работы они меняют в среднем раз в 4,7 года. У микробиологов и аудиторов средний срок службы на одном месте составляет 4,6 года. На третьем месте рейтинга самых постоянных сотрудников — технологи: в среднем 4,5 года в одном компании. Чаще других же место работы меняют торговые представители (средний срок работы на работодателя составляет 2,7 года), менеджеры по туризму, специалисты по продажам и инженеры ПТО (по 2,6 года), а также менеджеры по рекламе (2,4 года)", — свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.
Исследование показало улучшение позиций удалось технологов, логистов и сметчиков. Меньше стали задерживаться на одном рабочем месте медсёстры и педагоги.
"Учителя и медсёстры потеряли лидирующие позиции в рейтинге (4,4 и 4,2 года). Педагоги работают на одном месте в среднем на полгода меньше. Улучшить позиции в рейтинге удалось технологам, логистам и сметчикам (в среднем срок работы на одном месте вырос на 1,1 года), а также проектировщикам и экономистам (срок работы вырос на 1 год). Программисты сегодня меняют работу в среднем раз в 3,3 года. Системные администраторы работают на одну организацию в среднем на 0,6 года дольше, чем 5 лет назад", — говорится в исследовании.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.