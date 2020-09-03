Кабмин второй раз отверг предложение об отмене транспортного налога

Правительство России составило заключение на законопроект соратников Жириновского об отмене транспортного налога, внесённого в Госдуму.

"Споры о несправедливости транспортного налога и необходимости его отмены идут в течение многих лет. Главная несправедливость этого налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик", — написали члены ЛДПР в пояснительной записке к законопроекту.

Совсем недавно с аналогичным предложением об отмене этого налога выступили парламентарии-единороссы. Тогда депутатам дало отповедь Министерство финансов РФ.