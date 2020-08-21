Минфин России дал оценку предложению отменить транспортный налог

В ведомстве Антона Силуанова ответили на предложение депутата Госдумы Андрея Барышева отменить транспортный налог. В Министерстве финансов РФ также проинформировали, что в прошлом году этот налоговый сбор принёс в региональные бюджеты суммарно 175 млрд рублей.

"Транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов. Отмена этого налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета. Каждый регион может сам определять ставку этого налога, порядок и сроки уплаты. Также субъекты могут вводить налоговые льготы", — сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.

В своём предложении об отмене налога депутат Барышев предложил компенсировать выпадающие бюджетные доходы за счет акциза на топливо. В Минфине РФ с этим предложением также не согласились.