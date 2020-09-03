ЛДПР предлагает отменить транспортный налог

Транспортный налог в России предлагается отменить. Это связано с тем, что сейчас автомобилисты платят его, а также уплачивают акцизный сбор при заправке топлива.

С целью избавить автовладельцев от двойного налогообложения, был написан закон, который сегодня направлен в Государственную Думу.

"Откровенно лукавое ценообразование на рынке топлива, которое дорожает и при растущей, и при падающей нефти, дополнительно увеличивает нагрузку на владельцев ТС за счет постоянно растущего акциза. Фактически двойное налогообложение бьет по карману водителей и повышает градус социальной напряженности. Особенно болезненно граждане реагируют на такую несправедливость в период снижения доходов из-за пандемии. Отмена транспортного налога в таких условиях представляется уместной и своевременной", — пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Также в разработке закона принимали участие вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов, Александр Курдюмов, сенатор Сергей Леонов.

По их мнению, несправедливым сейчас является и то, что транспортный налог вынуждены платить как те, кто ежедневно пользуется автомобилем, так и те, кто изредка садится за руль. Кроме того, при одинаковой мощности автомобиля налог одинаков для того, кто владеет бензиновым спорткаром, и для того, у кого электромобиль, хотя автомобили значительно различаются в загрязнении окружающей среды.

Если закон будет принят, он может вступить в силу уже с начала 2021 года.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в сегодняшних реалиях отмена транспортного налога в России маловероятна.