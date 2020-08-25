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В Госдуме оценили вероятность отмены транспортного налога

Экономика

Отмена транспортного налога была бы актуальна 12 лет назад, в сегодняшних реалиях маловероятна, заявили в Госдуме.

"Транспортный налог зачисляется в региональные бюджеты, а если он будет погружен в акцизы на горючее, то будет зачисляться в федеральный бюджет. За счет субсидий федерального центра можно выровнять эту систему.

С точки зрения ряда экспертов, это более справедливая система — насколько ты интенсивно эксплуатируешь автомобиль, насколько ты много тратишь горючего, столько ты и должен заплатить за восстановление дорожного полотна, то есть здесь есть определенная справедливость", — сказал первый зампредседателя Союза машиностроителей России, депутат Госдумы Владимир Гутенёв.

Он считает, что отмена налога никоим образом не сможет произойти до завершения 2020 года. Депутат также полагает, что закон до конца не просчитан и нужна дополнительная экспертная работа.

"Необходимо смотреть, что это может дать, насколько более справедливой станет система, понимая, что не должна увеличиться налоговая нагрузка на население, мы и так сейчас платим довольно много налогов. Я считаю, что в нынешних условиях это маловероятная инициатива, до конца непроработанная.

Необходима глубокая экспертная работа, но, думаю, что к 2021 году закончить ее вряд ли удастся, хотя такая схема взимания транспортного налога через акцизы в горючем имеет право на жизнь", — подчеркнул он.

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