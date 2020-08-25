В Госдуме оценили вероятность отмены транспортного налога

Отмена транспортного налога была бы актуальна 12 лет назад, в сегодняшних реалиях маловероятна, заявили в Госдуме.

"Транспортный налог зачисляется в региональные бюджеты, а если он будет погружен в акцизы на горючее, то будет зачисляться в федеральный бюджет. За счет субсидий федерального центра можно выровнять эту систему. С точки зрения ряда экспертов, это более справедливая система — насколько ты интенсивно эксплуатируешь автомобиль, насколько ты много тратишь горючего, столько ты и должен заплатить за восстановление дорожного полотна, то есть здесь есть определенная справедливость", — сказал первый зампредседателя Союза машиностроителей России, депутат Госдумы Владимир Гутенёв.

Он считает, что отмена налога никоим образом не сможет произойти до завершения 2020 года. Депутат также полагает, что закон до конца не просчитан и нужна дополнительная экспертная работа.