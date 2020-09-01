Специалисты Роскачества рассказали о правилах безопасного использования мобильного приложения "онлайн-банк".

"С весны 2020 года происходит резкий рост фишинговых атак на клиентов банков. За июль было обнаружено более 300 фальшивых страниц, якобы принадлежащих банкам. Такие сайты имитируют страницы входа в личный кабинет клиента банка, но после ввода логина и пароля ему доставляется вирус "троян", ворующий персональные и платежные данные ", — говорится в сообщении Роскачества.

В организации проинформировали, какие простейшие правила "цифровой гигиены" позволят сохранить средства на банковском онлайн-счёте.

"Не заходите в личный кабинет с общественного Wi-Fi; никому не сообщайте пароли для входа в онлайн-банк; убедитесь, что адресная строка начинается с префикса https://, никогда не вводите пароли якобы для отмены операции, которые вам прислали. Не переходите по ссылкам в почте и мессенджерах от незнакомых отправителей, не открывайте прикрепленные файлы. Предложение очень выгодной акции должно вас насторожить. Никогда не сообщайте свои платежные данные", — предупредили эксперты.