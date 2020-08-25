Компания "Лукойл" предупредила о мошенниках, призывающих россиян через социальные сети от имени компании вкладывать средства в неизвестный прежде инвестиционный фонд.

"В социальных сетях Facebook и Instagram появился ролик, в котором приводится не соответствующая действительности информация о создании "Лукойлом" специального инвестиционного фонда (платформы) с привлечением личных средств граждан.

Видео содержит необоснованно используемые фрагменты реального телеинтервью президента "Лукойла" Вагита Алекперова, а также корпоративных роликов компании. Ни компания, ни руководство такого инвестфонда не создавали", — говорится в сообщении пресс-службы нефтяной компании "Лукойл".