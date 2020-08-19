Каждый пятый россиянин выплачивает по три кредита

Каждый пятый россиянин выплачивает по три кредита, а каждый третий должник вынужден платить по двум займам. Кредиты есть у каждого второго соотечественника.

"У каждого второго россиянина есть кредиты, при этом около 8% уже закрыли существующие займы и пока не увеличивают долговую нагрузку. 46% респондентов обслуживают один кредит, у каждого третьего есть два займа. У 20% опрошенных в настоящий момент — три и более кредита. В основном россияне берут кредиты на небольшие суммы. Общий объём обязательств у 40% опрошенных не превышает 100 тыс. рублей, еще у 38% эта сумма составляет до 500 тыс. рублей. При этом у большинства есть потребительский кредит или кредитная карта, а 33% выплачивают ипотеку", — свидетельствуют результаты исследования Райффайзенбанка.

Самым популярным в последнее время у отечественных заёмщиков был потребительский кредит. Затем следуют кредитные карты, кредиты наличными и ипотека.