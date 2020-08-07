Российская нефтяная компания "Роснефть" заявила, что глава дочерней компании Сергей Рустамов, чьё имя фигурирует в "белорусской истории", уже год как покинул Минск и безвыездно живёт в Самаре. Его подпись и печать компании были подделаны, подчеркнула в своём заявлении "Роснефть".
"Упомянутый бывший руководитель компании "РН-Запад" Сергей Рустамов уже в течение года не работает в Минске, постоянно проживает в Самаре и в течение последнего года из города не выезжал, его подпись и печать общества грубо подделаны, как и все остальные реквизиты компании", — говорится в заявлении российской нефтяной компании.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которых назвали наемниками из частной военной компании.
"Никто из иных лиц, упомянутых в статье в связи с компанией, никогда в "Роснефти" не работал и не имел к ней никакого отношения", — также подчеркивает "Роснефть".
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