"Роснефть" отрицает связь с россиянами, задержанными в Белоруссии

Российская нефтяная компания "Роснефть" заявила, что глава дочерней компании Сергей Рустамов, чьё имя фигурирует в "белорусской истории", уже год как покинул Минск и безвыездно живёт в Самаре. Его подпись и печать компании были подделаны, подчеркнула в своём заявлении "Роснефть".

"Упомянутый бывший руководитель компании "РН-Запад" Сергей Рустамов уже в течение года не работает в Минске, постоянно проживает в Самаре и в течение последнего года из города не выезжал, его подпись и печать общества грубо подделаны, как и все остальные реквизиты компании", — говорится в заявлении российской нефтяной компании.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которых назвали наемниками из частной военной компании.