Вместо рухнувшего моста 1982 года постройки в городе Свободном Амурской области построят новый, стоимостью 1,1 млрд рублей.
Пролетное строение путепровода обрушилось в октябре 2018 года. Путепровод проходил по Свободному над транссибирской магистралью и соединял центральную часть города с периферийной. Причиной обрушения назвали большегрузный транспорта, который проезжал по путепроводу.
"Строительство объекта будет вести АО "УСК Мост". Компания предложила цену контракта, равную максимальной. Окончания выполнения работ ожидается не позднее 30 октября 2021 года. В целях контроля и координации производства работ на объекте будет обеспечена установка камер видеонаблюдения, которые будут транслировать ход работ в режиме реального времени", — говорится в сообщении муниципального казенного учреждения "Стройсервис", которое выступает заказчиком строительства.
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