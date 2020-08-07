Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
На Украине рассказали о спросе на платные камеры в СИЗО
Коронавирусная простуда повышает иммунитет к COVID-19
Озвучена явка на досрочных выборах в Белоруссии
Алексис Санчес получил от "МЮ" 7,5 млн компенсации
Число жертв взрыва в Бейруте выросло
Мотыльки стали прототипом нового изобретения вьетнамских инженеров
Власти итальянского города нашли золото в банковской ячейке
Байден передумал насчет "одинаковых афроамериканцев"
Лукашенко пригласили в Крым, чтобы показать, как всё было на самом деле

Рухнувший мост в Приамурье не восстановят, а построят новый

Экономика

Вместо рухнувшего моста 1982 года постройки в городе Свободном Амурской области построят новый, стоимостью 1,1 млрд рублей.

Пролетное строение путепровода обрушилось в октябре 2018 года. Путепровод проходил по Свободному над транссибирской магистралью и соединял центральную часть города с периферийной. Причиной обрушения назвали большегрузный транспорта, который проезжал по путепроводу.

"Строительство объекта будет вести АО "УСК Мост". Компания предложила цену контракта, равную максимальной. Окончания выполнения работ ожидается не позднее 30 октября 2021 года. В целях контроля и координации производства работ на объекте будет обеспечена установка камер видеонаблюдения, которые будут транслировать ход работ в режиме реального времени", — говорится в сообщении муниципального казенного учреждения "Стройсервис", которое выступает заказчиком строительства.

Последние материалы
Стало известно о самых "читающих" российских городах
Физики объяснили причину невкусного чая из микроволновки
Рухнувший мост в Приамурье не восстановят, а построят новый
На Украине рассказали о спросе на платные камеры в СИЗО
Коронавирусная простуда повышает иммунитет к COVID-19
На Колыме появятся теплицы на геотермальных источниках
Озвучена явка на досрочных выборах в Белоруссии
Алексис Санчес получил от "МЮ" 7,5 млн компенсации
Число жертв взрыва в Бейруте выросло
Транспортный налог могут отменить на некоторые автомобили в России
Популярное
Новости Белоруссии
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.

Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
В Сети опубликован план белорусского Майдана
Наука и техника
Яблочный уксус помогает снизить уровень сахара в крови
Василий Амирджанов Митингофобия властей создает проблемы государству Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Билл Гейтс рассказал о "катастрофе страшнее коронавируса"
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ