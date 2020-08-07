Рухнувший мост в Приамурье не восстановят, а построят новый

Вместо рухнувшего моста 1982 года постройки в городе Свободном Амурской области построят новый, стоимостью 1,1 млрд рублей.

Пролетное строение путепровода обрушилось в октябре 2018 года. Путепровод проходил по Свободному над транссибирской магистралью и соединял центральную часть города с периферийной. Причиной обрушения назвали большегрузный транспорта, который проезжал по путепроводу.