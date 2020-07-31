В России PayPal прекратил внутренние переводы

Международный платёжный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России, пользователям теперь будут доступны только международные платежи. Анонс этого намерения платёжная система опубликовала в начале месяца.

"Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России", — говорилось в сообщении платёжного сервиса.

Решение в PayPal приняли в связи с изменениями в федеральном законе "О национальной платёжной системе". Операторы рынка электронных денег теперь не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов полагает, что прекращение PayPal переводов внутри России приведёт к существенным изменениям на рынке. Он считает, что эту новость сложно назвать позитивной.