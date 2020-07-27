Работа.ру: врачам в регионах платят, как охранникам в Москве

Официальные зарплаты в Москве и Петербурге на 40-50% выше, чем в среднем по стране.

Таков вывод экспертной группы сервиса "Работа.ру", проводившей независимое исследование в июле.

Опрос, проводившийся аналитиками, касался зарплат в "популярных" нишах: медицина, образование, охранная деятельность, перевозки.

Кратко о результатах (в рублях)