Официальные зарплаты в Москве и Петербурге на 40-50% выше, чем в среднем по стране.
Таков вывод экспертной группы сервиса "Работа.ру", проводившей независимое исследование в июле.
Опрос, проводившийся аналитиками, касался зарплат в "популярных" нишах: медицина, образование, охранная деятельность, перевозки.
Кратко о результатах (в рублях)
|
профессия
|
столичный регион
|
другие регионы России
|
водитель
|
79 тысяч
|
Дальний Восток — 67 тысяч,
остальные — до 50 тысяч
|
врач
|
101 тысяча
|
Новосибирск — 76 тысяч,
регионы — от 30 до 49 тысяч
|
учитель
|
69 тысяч
|
24-34 тысячи
|
продавец
|
45 тысяч
|
22 тысячи
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.