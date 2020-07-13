Авиастроительная корпорация Boeing вдвое сократит производство самолетов из-за кризиса отрасли, вызванного пандемией коронавируса.
Об этом сообщил президент компании в России и СНГ Сергей Кравченко.
"Это напрямую отразилось на тех планах, которые наша корпорация делает по производству новых самолетов. Мы практически в два раза снизим в ближайшие годы производство как узкофюзеляжных, так и широкофюзеляжных самолетов", — утверждает Кравченко.
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