Авиастроительная корпорация Boeing вдвое сократит производство самолетов из-за кризиса отрасли, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщил президент компании в России и СНГ Сергей Кравченко.

"Это напрямую отразилось на тех планах, которые наша корпорация делает по производству новых самолетов. Мы практически в два раза снизим в ближайшие годы производство как узкофюзеляжных, так и широкофюзеляжных самолетов", — утверждает Кравченко.