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Самозанятыми в России смогут стать и 16-летние

Экономика

Число самозанятых россиян выросло вдвое. В начале года их было чуть больше 300 тысяч, сейчас уже больше 700 тысяч.

Теперь получить новый статус смогут даже те россияне, которым еще не исполнилось 18 лет.

"Это эксперимент для нашей страны. И мы видим, что эксперимент успешный. С 1 июля на всей территории страны должно появиться право у регионов о введении такого режима. И статус самозанятого смогут получать все желающие, начиная с 16 лет. Это позволит в перспективе привести к самозанятости три миллиона граждан", — заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам.

Для самозанятых в России действует мера поддержки — им вернули все уплаченные за 2019 год налоги и дали налоговый капитал на оплату налога в 2020 году. Его размер составляет 12 130 рублей.

Изменения есть и в сфере информационных технологий. По предложению главы государства будет проведен налоговый маневр, который существенно сократит фонд оплаты труда, являющийся основной статей расходов для высокотехнологичных компаний. Сейчас ставка страховых взносов для сферы IT составляет 14%. По инициативе Владимира Путина, ее снизят на бессрочный период до 7,6%. Кроме того, существенно снизят ставку налога на прибыль — с 20% до 3%. Такие условия также будут действовать бессрочно.

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