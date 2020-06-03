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Эксперт: Сбербанк всеми силами пытается сохранить свои доходы

Экономика

Около четверти доходов российские банки получают за счет комиссий, которые платят их клиенты. Сейчас Центробанк принимает все новые решения, которые грозят лишить банки денег.

Поэтому каждый банк пытается выкрутиться по-своему. Например, Сбербанк ввел систему денежных переводов по подписке. Ситуацию "Правде.Ру" разъяснил инвестиционный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"Сейчас ЦБ пытается сделать так, чтобы безналичные денежные расчеты были очень дешевыми. Это очень выгодно государству по той причине, что эти расчеты удобно контролировать, выявлять нелегальные расчеты, серые расчеты, коррупционные элементы. И есть четкая зависимость: чем в стране больше безналичных расчетов, тем при прочих равных выше темпы экономического роста, потому что меньше доля теневой экономики. Банкам это невыгодно. Основные комиссии в стране взимает Сбербанк. У Сбербанка исторически были самые высокие комиссии и, в целом, по доле рынка у него самые высокие доходы были", — пояснил эксперт.

Он отметил, что Сбербанк до последнего оттягивал интеграцию в систему быстрых платежей, пытался заблокировать ее. Теперь кредитная организация пытается противодействовать закону об отмене банковского роуминга: устанавливает лимиты на переводы. Новый шаг — подписка. То есть человек, который планирует совершать много одинаковых операций, может оформить подписку и работать без ограничений.

"В чем суть этих подписок? Вы можете на них подписаться и платить меньше, но можете забыть отписаться и будете платить Сбербанку каждый месяц какую-то сумму", — объяснил Нигматуллин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что система переводов по подписке Сбербанка поможет убрать комиссию за переводы до 50 тысяч рублей.

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