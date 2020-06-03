Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова сообщила агентству РИА "Новости" о том, что Сбербанк полностью перейдет на новую систему переводов, которая позволит убрать комиссию за переводы до пятидесяти тысяч рублей.
Переводы свыше указанной суммы будут выполняться с комиссией 1% или специальной подпиской.
"Со 2 апреля, начиная с Дальнего Востока, мы начали тиражирование обновленной системы тарификации денежных переводов внутри банка. Сейчас мы уже подключили два последних территориальных банка — "Среднерусский" и Московский банк. Движемся по плану. Можно сказать, что после финальных настроек вся страна перейдет на новую систему до конца этой недели", — сказала она.
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