Сбербанк переходит на систему переводов по подписке

Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова сообщила агентству РИА "Новости" о том, что Сбербанк полностью перейдет на новую систему переводов, которая позволит убрать комиссию за переводы до пятидесяти тысяч рублей.

Переводы свыше указанной суммы будут выполняться с комиссией 1% или специальной подпиской.