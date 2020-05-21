За два месяца ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, российские издательства потеряли около 2,3 млрд рублей. Убыток книжных магазинов составил 3,6 млрд руб.
"Ожидаемые потери издателей книг по оптимистичным оценкам составят в текущем году 25% от выручки, то есть примерно 15 млрд рублей", — сообщили в пресс-службе Российского книжного союза.
По прогнозам РКС, 60-70% организаций в книжной отрасли закроются, если государство не окажет им поддержку.
Книгоиздатели обратились к властям с просьбой включить книжную отрасль в список отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии коронавируса.
Список системообразующих предприятий, который сформировало правительство РФ и в который пока вошли 646 организаций, уже породил массу вопросов у общественности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство в условиях пандемии планирует поддерживать западные компании, а не российские.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.