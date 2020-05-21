Книгоиздатели оценили потери из-за COVID-19 в миллиарды рублей

За два месяца ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, российские издательства потеряли около 2,3 млрд рублей. Убыток книжных магазинов составил 3,6 млрд руб.

"Ожидаемые потери издателей книг по оптимистичным оценкам составят в текущем году 25% от выручки, то есть примерно 15 млрд рублей", — сообщили в пресс-службе Российского книжного союза.

По прогнозам РКС, 60-70% организаций в книжной отрасли закроются, если государство не окажет им поддержку.

Книгоиздатели обратились к властям с просьбой включить книжную отрасль в список отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Список системообразующих предприятий, который сформировало правительство РФ и в который пока вошли 646 организаций, уже породил массу вопросов у общественности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство в условиях пандемии планирует поддерживать западные компании, а не российские.