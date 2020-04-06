Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские

Список системообразующих предприятий, который сформировало правительство РФ и в который пока вошли 646 организаций, уже породил массу вопросов у общественности.

Первым громким скандалом оказалось наличие в списке букмекерской конторы "Фонбет". То есть, фактически, своеобразного "казино", которое, совершенно непонятно зачем государству поддерживать.

А сам список, напомним, как раз про поддержку, мораторий на банкротство, государственные субсидии и прочие экономические меры, принимаемые для того, чтобы предприятия, составляющие "ядро" национальной экономики, оставались на плаву. Кстати, в правительстве уже заявили, что в дальнейшем возможны изменения и расширение этого перечня.

Впрочем, с "Фонбетом" был самый громкий скандал, на фоне которого другие организации, попавшие в список системообразующих, вызвали куда меньше общественного резонанса. Тем не менее вопросы есть не только к "Фонбету".

Например, в перечень попала такая строительная контора, как ООО "А101". Стоят люди жилые и нежилые дома. И, казалось бы, строительство — штука важная, и хорошо бы такие фирмы поддерживать. Вот только есть некоторые нюансы. Например, известно, что на сегодняшний день, "имеются данные о 48 завершенных судебных делах с участием организации", в 40 случаях з них компания выступала ответчиком. Есть у неё и задолженности, которые еще не взысканы.

Но, самое интересное, что учредителем со 100% уставного капитала для ООО "А101" выступает "БАЛАМЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД". Компания с юридическим адресом на Кипре. То есть, пресловутый офшор. И как попадание такой строительной фирмы сочетается с курсом на "национализацию" экономики, о которой так много говорилось в последние годы, и анти-офшорной политикой, которую в силу карантина провозгласил президент РФ, непонятно абсолютно.

Как сообщает тг-канал "Контора Пишет", есть и еще интересные офшорные компании в этом нашем "национальном списке": "В список нуждающихся также попали почти все активы жителя Великобритании миллиардера Владимира Лисина.

Это и НЛМК (номер в списке — №360), которым Лисин владеет через кипрский офшор Fletcher Group Holdings Ltd. И АО "ПГК" (№89), ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" и АО "Морской порт Санкт-Петербург" (№№120-121), АО "Туапсинский морской торговый порт" (№129) и ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" в Усть-Луге (№131)".

Кстати, есть подозрение, что, если покопаться подробнее в данных фирм, внесенных в системообразующий список, там можно найти много подобного "интересного" за невыразительными названиями, состоящими из аббревиатур и цифр.

Заместитель гендиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл — Россия" (конечно, это тоже еще та организация) Илья Шуманов уже назвал этот список "лоббистским".

По словам эксперта, "то организации, которые, прежде всего, обладают административным ресурсом для включения. Если мы внимательно посмотрим на этот список, то увидим еще одну важную деталь: порядка трети вошедших в него компаний — либо с государственным участием, либо являющиеся госпредприятиями. Это, например, всевозможные ФГУПы и ФГБУ. Получается, что государство в этот сложный момент, в первую очередь, поддерживает само себя.

В списке есть и частный сектор, который хоть и не связан с государством, но обладает значительным административным ресурсом. Например, "Макдоналдс", "Пепсико", "Адидас" и прочие. Они могут позволить себе достаточно серьезное влияние через GR-коммуникации с органами власти").

С "Макдональдсом", кстати, тоже вышел медийный скандал, поскольку эта корпорация в список попала, а вот "Теремок", российская сеть фаст-фуда — нет.

И по этому поводу основатель "Теремка" Михаил Гончаров высказался следующим образом: "Макдоналдс" в списке системообразующих предприятий получает поддержку от моей страны. У них много сотрудников? А у нас мало? Если взять десять крупных российских сетей, то будет столько же. Но нам шиш с маслом, а они системные и им поддержка? Вам не стыдно? Америка нам санкции, а мы им поддержку американского бизнеса на нашей территории".

Впрочем, и без "Макдональдса" в списке хватает странных решений.

Туда вошли, например,

"Марс",

"Ашан" и его дочерняя сеть "Атак",

"Икея дом",

"Леруа мерлен восток".

И, например, такая сеть, как ООО "Эйч энд эм Хеннес энд Мауриц" (H&M).

На минуточку, это вообще ТНК. По некоторым данным, эта шведская компания является второй в Европе сетью магазинов одежды. В Европе они закрывают магазины сотнями, а то и тысячами, но стратегическую помощь им будет оказывать почему-то Россия.

Еще из "странного" в списке:

"Вкусвилл",

"Азбука вкуса"

интернет-магазины Ozon и Lamoda,

магазины косметики "Л'Этуаль" и "Рив Гош".

Что касается интернет-магазинов, то здесь вообще непонятно, зачем их дополнительно "спасать", если вся страна у нас перешла в режим онлайн и основную массу покупок, не касающихся предметов первой необходимости делает именно в Сети. С тем же успехом можно было бы, наверное, включить в этот перечень "Али-экспресс".

В Телеграме, между тем, ряд пользователей обратил внимание на включение в список системообразующих предприятий АО "Крокус интернэшнл". Это компания, которая занимается организацией и обустройством крупных выставок и выставочных центров премиум-класса.

Здесь, правда стоит обратить внимание на виды деятельности, которые обозначила компания, чтобы понять, что претензии к ней несколько преувеличены. Потому, что видов этих 123 и там есть всё, от выращивания бахчевых, до добычи угля. Так что, наверное, "Крокус" всё же та структура, деятельность которой поможет и государству, и обществу.

С другой стороны, вопросы у общественности вызывает попадание в список, таких фирм, как ЗАО "Рено Россия" и ООО "Фольксваген групп Рус". Впрочем, тема автомобилей, дорог, бензина и техобслуживания — это вечная и больная тема для нашей страны.

В целом же, наблюдается ситуация, когда народ начал очень пристально смотреть в этот самый список и находить там всё новые "откровения". И здесь впору отметить определенные изменения в российском обществе.

Оно стало куда внимательнее и задаёт все более неудобные вопросы государству по части экономики, да и логики принятия политических решений тоже. В общем, есть мнение, что карантин помимо всех издержек и проблем, породит в нашей стране развитое гражданское общество вполне себе европейского образца.