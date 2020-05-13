За первый квартал этого года восемь тысяч россиян обратились в банки с просьбой предоставить им ипотечные каникулы.
Две тысячи граждан из этого количества уже не только получили кредитные каникулы, но и завершили их. 76% уже вернулись к обычному графику платежей.
За вышеуказанный период Банк России получил более 200 жалоб от россиян, которым банки не предоставили ипотечные каникулы. В результате регулятор рекомендовал банкам пересмотреть заявление заемщиков. В итоге такие обращения заемщиков были удовлетворены.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что банки до рекордного минимума снизили уровень одобрения по кредитам.
В России, по итогам апреля текущего года, банки одобрили только 20% заявок на кредит. Данный показатель является минимальным с 2017 года. Реже всего одобряют заявки на потребительский кредит (19,6%). На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусом, кредитные организации ужесточили требования к заемщикам.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".