С начала года за ипотечными каникулами обратились более 8 тыс. россиян

За первый квартал этого года восемь тысяч россиян обратились в банки с просьбой предоставить им ипотечные каникулы.

Две тысячи граждан из этого количества уже не только получили кредитные каникулы, но и завершили их. 76% уже вернулись к обычному графику платежей.

За вышеуказанный период Банк России получил более 200 жалоб от россиян, которым банки не предоставили ипотечные каникулы. В результате регулятор рекомендовал банкам пересмотреть заявление заемщиков. В итоге такие обращения заемщиков были удовлетворены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что банки до рекордного минимума снизили уровень одобрения по кредитам.

В России, по итогам апреля текущего года, банки одобрили только 20% заявок на кредит. Данный показатель является минимальным с 2017 года. Реже всего одобряют заявки на потребительский кредит (19,6%). На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусом, кредитные организации ужесточили требования к заемщикам.