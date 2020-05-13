В России по итогам апреля текущего года банки одобрили только 20% заявок на кредит. Данный показатель является минимальным с 2017 года.
Реже всего одобряют заявки на потребительский кредит (19,6%).
В сегменте автокредитования было одобрено 26,6% заявок. Доля одобрения ипотеки сократилась до 55,2%.
Эксперты объясняют снижение уровня одобрения низким кредитным рейтингом граждан и ужесточением требований банков к заемщикам. Некоторые банки не выдают кредиты, если заемщик не может предоставить официальные справки о доходах, другие банки отказывают заемщикам, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса, третьи банки повысили минимальный срок занятости на текущем месте работы.
"Как только восстановится деловая активность и уровень доходов населения, процент одобрений будет увеличиваться", — считают эксперты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сбербанк снизит ставки по ипотеке при электронной регистрации.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".