Банки до рекордного минимума снизили уровень одобрения по кредитам

В России по итогам апреля текущего года банки одобрили только 20% заявок на кредит. Данный показатель является минимальным с 2017 года.

Реже всего одобряют заявки на потребительский кредит (19,6%).

В сегменте автокредитования было одобрено 26,6% заявок. Доля одобрения ипотеки сократилась до 55,2%.

Банки ужесточили требования к заемщикам

Эксперты объясняют снижение уровня одобрения низким кредитным рейтингом граждан и ужесточением требований банков к заемщикам. Некоторые банки не выдают кредиты, если заемщик не может предоставить официальные справки о доходах, другие банки отказывают заемщикам, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса, третьи банки повысили минимальный срок занятости на текущем месте работы.

"Как только восстановится деловая активность и уровень доходов населения, процент одобрений будет увеличиваться", — считают эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сбербанк снизит ставки по ипотеке при электронной регистрации.