Из-за пандемии коронавируса ожидается снижение доходов на душу населения в 170 странах мира, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Организация готова использовать инструменты кредитования для помощи особенно нуждающимся государствам.
"Прогноз ужасен. Мы ожидаем снижения мировой экономической деятельности в масштабах, которых не было со времен Великой депрессии. В этом году в 170 странах будет зафиксировано снижение дохода на душу населения, еще в прошлые месяцы мы прогнозировали рост дохода на душу населения в 160 экономиках", — заявила Георгиева.
Она отметила, что наиболее пострадают те страны, экономика которых ориентирована на две области:
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