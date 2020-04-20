МВФ составил прогноз по снижению доходов на душу населения

Из-за пандемии коронавируса ожидается снижение доходов на душу населения в 170 странах мира, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Организация готова использовать инструменты кредитования для помощи особенно нуждающимся государствам.

"Прогноз ужасен. Мы ожидаем снижения мировой экономической деятельности в масштабах, которых не было со времен Великой депрессии. В этом году в 170 странах будет зафиксировано снижение дохода на душу населения, еще в прошлые месяцы мы прогнозировали рост дохода на душу населения в 160 экономиках", — заявила Георгиева.

Она отметила, что наиболее пострадают те страны, экономика которых ориентирована на две области:

добыча и продажа сырья;

туризм.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что МВФ в рамках своего траста по сдерживанию катастроф и оказанию помощи (CCRT) предоставит отсрочку по долговому бремени 25 странам. Первыми странами, которые получат помощь по обслуживанию долга, станут:

Афганистан,

Бенин,

Буркина-Фасо,

ЦАР,

Чад,

Коморские острова,

Демократическая Республика Конго,

Гамбия,

Гвинея,

Гвинея-Бисау,

Гаити,

Либерия,

Мадагаскар,

Малави,

Мали,

Мозамбик,

Непал,

Нигер,

Руанда,

Сан-Томе и Принсипи,

Сьерра-Леоне,

Соломоновы острова,

Таджикистан,