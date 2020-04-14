МВФ предоставит отсрочку по долгам 25 странам

Международный валютный фонд заявил, что в рамках своего Траста по сдерживанию катастроф и оказанию помощи (CCRT) предоставит отсрочку по долговому бремени 25 странам.

"Это позволит им сосредоточить больше финансовых ресурсов на борьбе с пандемией коронавируса", — сообщает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, исполнительный Совет фонда одобрил в понедельник, 13 апреля, "первую партию" стран, которые получат гранты для покрытия своих обязательств по обслуживанию долга перед фондом в течение первых шести месяцев.

"Для предоставления субсидий МВФ задействует около $ 215 млн в течение следующих шести месяцев, с возможным продлением до двух лет", — уточнила Георгиева.

Первыми странами, которые получат помощь по обслуживанию долга, станут Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, ЦАР, Чад, Коморские острова, Демократическая Республика Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы острова, Таджикистан, Йемен.