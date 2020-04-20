Более триллиона рублей получит бюджет России от продажи Сбербанка

До 1 июня в бюджет России поступит 1,05 триллиона рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству. Остальные средства будут переведены в бюджет до 2023 года.

Об этом сказано в распоряжении, которое было опубликовано на сайте кабинета министров РФ.

В документе говорится, что остальные 500,45 миллиарда рублей будут переведены в бюджет до 1 декабря 2023 года.