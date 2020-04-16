Фармкомпании не ожидают перебоев в поставках по госконтрактам

Ассоциация российских фармацевтических производителей не ожидает перебоев в поставках лекарств, заявил генеральный директор организации Виктор Дмитриев. Это касается как поступления товаров в аптеки, так и по госзаказам.

"Обязательства, которые компании несут по государственным поставкам, независимо от ситуации, которую мы имеем сегодня, безусловно, все исполняются, исполнялись и исполняться будут. По всем этим препаратам есть запасы, есть резервы, есть резервы субстанций, поэтому здесь никаких перебоев мы не ждем", — заявил Дмитриев.

По его словам, пока что компании работаю по старым контрактам и новых, по изменившемуся курсу валюты, пока не заключали. Сейчас основное внимание нужно будет уделить вопросу производства субстанций для лекарств. На данный момент запасы есть на три месяца.

В текущих условиях наращивается производство противовирусных и жаропонижающих препаратов, санитайзеров, масок, перчаток. Перебоев с поставками таких медикаментов в аптеки нет.

"Перебоев, каких-то проблем с ними нет, мы их не ожидаем. Мы не переставали работать ни на минуту, по ряду позиций мы увеличили количество смен",- отметил Дмитриев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Минздрав не исключил дефицита лекарств в России.