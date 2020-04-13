В Минздраве не исключили дефицита лекарств в России

Минздрав РФ не исключает вероятность дефицита некоторых лекарств в стране. В связи с этим уже был установлен лимит на 17 медикаментов. Об этом в ходе совещания с Владимиром Путиным заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим риски по определенным направлениям по дефициту. У нас установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на контроле остатки. И реагирование на снижение запасов в том числе включено в регуляторный механизм", — отметил он.

В связи с ситуацией с распространением коронавируса в СМИ стали появляться заявления экспертов о возможном дефиците некоторых препаратов в России. Причем речь идет как о лекарствах отечественного производства, так и импортируемых. Первые случаи нехватки могут возникнуть уже в мае. Под особой угрозой исчезновения находятся антибиотики, обезболивающие и противовоспалительные препараты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ФАС обвинила две аптечные сети в Москве в недобросовестной конкуренции. Они продавали маски только при условии покупки дополнительных товаров.