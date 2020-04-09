Россия отправила в Саудовскую Аравию первую партию пшеницы

Из одного из портов Черного моря в Саудовскую Аравию отправился первый груз российской пшеницы. Его вес — 60 тыс. тонн. Информацию подтвердил Россельхознадзор. Специалисты заявляют, что это важное событие для обеих стран. Россия в течение нескольких лет пыталась выйти на саудовский рынок.

Этому предшествовали отправки нескольких пробных партий. В 2019 году Саудовская Аравия изменила требования к импортируемой пшенице, что позволило России заключить свой первый контракт.

Отношения потеплели из-за урегулирования нефтяного спора?

Эксперты также отмечают, что первая отправка совпала с моментом попытки урегулирования нефтяного спора между двумя странами, а значит, это можно воспринимать как знак достижения некого компромисса, сообщает Reuters.

В четверг вечером началась онлайн-встреча представителей ОПЕК+. Наблюдатели ожидают, что будет объявлено о крупнейшей за всю историю сделке по сокращению объемов добычи нефти. Этот шаг многие считают необходимым, так как из-за распространения коронавируса резко снизился спрос на сырье.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что эксперты прогнозируют окончание ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.