Саудовская Аравия настаивает на созыве экстренной встречи ОПЕК+

Саудовская Аравия настоятельно попросила страны-участницы ОПЕК+ экстренно собраться, чтобы обсудить вопрос соглашения о сокращении добычи нефти.

Об этом сегодня сообщила издание Saudi Press Agency, официальный информационный орган страны:

"Королевство Саудовская Аравия хотело бы отметить свои усилия, предпринятые в течение прошедшего периода для достижения договоренности в группе ОПЕК + о восстановлении баланса на рынке нефти. Оно получило поддержку 22 стран — участниц, но соглашение не достигнуто, так как не получено единогласное решение. Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти".

Напомним, что мировые цены на нефть пандемии COVID-2019 и срыва сделки ОПЕК+ резко идут вниз, обновляя исторические минимумы на фоне по сокращению нефтедобычи.

Началось это с того, что в начале марта Россия вышла из альянса ОПЕК+, посчитав условия нового договора невыгодными для себя. После этого Саудовская Аравия объявила о наращивании своих объемов нефтедобычи.

На сегодняшний день падение спроса на черное золото достигает 20 млн баррелей в сутки из-за распространения коронавируса.