России не выгодна новая сделка ОПЕК+

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев раскрыл причину, по которой Россия отказалась заключать очередную сделку с ОПЕК+. По словам представителям компании, договоренности с ОПЕК+ об ограничении добычи нефти не имеют для России никакого смысла, поскольку страна самостоятельно отдает свои рынки под поставки американской сланцевой нефти.