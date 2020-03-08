Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев раскрыл причину, по которой Россия отказалась заключать очередную сделку с ОПЕК+. По словам представителям компании, договоренности с ОПЕК+ об ограничении добычи нефти не имеют для России никакого смысла, поскольку страна самостоятельно отдает свои рынки под поставки американской сланцевой нефти.
"С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи", - пояснил Леонтьев.
Британские медики назвали самый ранний признак рака поджелудочной железы.