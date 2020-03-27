За период карантина безработными только официально стали 0,5−0,7 миллионов человек, сообщил глава Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Согласно его оценкам, всего на Украине безработных насчитывается 2−2,2 миллиона человек.

"На Украине примерно 3,5 миллиона человек трудятся в теневом секторе. Из них в "карантинных" отраслях работает около 1 миллиона человек. Официально по этим направлениям работает еще примерно 2,9 млн человек. В результате всего из-за карантина вынужденно не трудоустроены около 4 миллионов человек", — пояснил он.