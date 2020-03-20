ФАС потребовала от "Аэрофлота" снизить цены

ФАС выявила нарушения в ценовой политике крупнейшего российского авиаперевозчика - компании "Аэрофлот"

В ведомстве, проанализировав положение, сложившееся в связи с противокоронавирусными мерами, в частности, с закрытием границ, эвакуацией граждан России, "застрявших" за рубежом, обнаружили, что "Аэрофлот" повысил цены на билеты.

Предположительно, это произошло из-за того,что "Аэрофлоту" приходится "перегонять" пустые самолеты, чтобы забирать россиян.

ФАС указала компании на недопустимость "наживаться на гражданах своей страны, оказавшихся в сложной ситуации в чужой стране во время пандемии, пользуясь исключительным положением крупнейшей российской авиакомпании по вывозу граждан из других стран".

Федеральная антимонопольная служба потребовала,чтобы ПАО "Аэрофлот" незамедлительного "устранили нарушения в ценовой политике на авиабилеты".