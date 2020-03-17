Коронавирус может обанкротить российские авиакомпании

Последние три месяца авиакомпании России несут серьёзные убытки из-за осложнения эпидемиологической ситуации, вызванной глобальной пандемией коронавируса. Некоторым компаниям может грозить банкротство. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.