Последние три месяца авиакомпании России несут серьёзные убытки из-за осложнения эпидемиологической ситуации, вызванной глобальной пандемией коронавируса. Некоторым компаниям может грозить банкротство. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.
"От закрытия направлений в Китай упущенная маржинальная прибыль составила около 1,7 млрд рублей только за февраль", - раскрыл детали убытков Нерадько.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.