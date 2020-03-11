Цена нефтяной корзины ОПЕК рухнула почти на 14%

Стоимость нефтяной корзины ОПЕК обвалилась в прошедший понедельник, 9 марта, на $13,62. Теперь показатель составляет $34,71 за баррель, в то время как в предыдущий торговый день (пятницу, 6 марта) он равнялся $48,33.

Напомним, нефтяная "корзина" ОПЕК представляет собой условную смесь, составленную из марок нефти, поставляемых на мировой рынок 14 государств картеля (Алжир, Анголу, Венесуэлу, Габон, Иран и другие). Историческим максимумом для "корзины" картеля выступает цена в $140,73 за баррель, отмечавшаяся 3 июля 2008 года.

При этом мировые цены на "черное золото" лучших марок продолжают показывать восходящий тренд, тем самым они частично отыгрывают понесенные недавно потери. Так, по данным на 15:35 по Москве, майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent выросли в цене на 8,96% — до $37,44 за баррель.