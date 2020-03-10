Банк России начал продажу валюты на внутреннем рынке

Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Регулятор будет продавать валюту до начала регулярных продаж иностранной валюты. Напомним, ранее ЦБ решил в течение месяца не закупать иностранную валюту.

Регулятор принял меры, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и повысить волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

По состоянию на утро 10 марта стоимость доллара по отношению к рублю составила 74 рубля.