Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Регулятор будет продавать валюту до начала регулярных продаж иностранной валюты. Напомним, ранее ЦБ решил в течение месяца не закупать иностранную валюту.
Регулятор принял меры, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и повысить волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
По состоянию на утро 10 марта стоимость доллара по отношению к рублю составила 74 рубля.
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