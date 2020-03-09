Компания Saudi Aramco, контролируемая властями Саудовской Аравии, спровоцировала падение цен на нефть для ослабления позиций России на рынке энергоносителей. Об этом газете Wall Street Journal сообщили источники в ОПЕК и Саудовской Аравии.
По сведениям издания, в марте Saudi Aramco увеличит производство нефти до 10 млн баррелей в день. В случае необходимости компания поднимет этот показатель до 12 млн в день, что ещё больше снизит цены на нефть.
Ранее сообщалось, что после заседания ОПЕК+, на котором участникам не удалось договориться о снижении объёмов производства, цены на нефть снизились на треть. Из-за этого рухнул курс рубля.
На данный момент на бирже Forex доллар торгуется выше 75 рублей, евро — выше 83 рублей.
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