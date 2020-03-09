WSJ: Саудовская Аравия снизила цены на нефть для давления на Россию

Компания Saudi Aramco, контролируемая властями Саудовской Аравии, спровоцировала падение цен на нефть для ослабления позиций России на рынке энергоносителей. Об этом газете Wall Street Journal сообщили источники в ОПЕК и Саудовской Аравии.

По сведениям издания, в марте Saudi Aramco увеличит производство нефти до 10 млн баррелей в день. В случае необходимости компания поднимет этот показатель до 12 млн в день, что ещё больше снизит цены на нефть.

Ранее сообщалось, что после заседания ОПЕК+, на котором участникам не удалось договориться о снижении объёмов производства, цены на нефть снизились на треть. Из-за этого рухнул курс рубля.

На данный момент на бирже Forex доллар торгуется выше 75 рублей, евро — выше 83 рублей.