Россиянам посоветовали надежные места для хранения денег

По причине эпидемии коронавируса многие ранее выгодные проекты превратились в убыточные.

Россиянам посоветовали где хранить деньги в такой непростой экономической ситуации. Об этом в интервью изданию РБК рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Он отметил, что хранить накопления "под подушкой" рискованно так же, как и высокорискованных проектах, поэтому не стоит этого делать. Также эксперт не советует хранить деньги в одной валюте, нужно брать в расчет постоянные колебания курсов валют.

По мнению Александра Бахтина, ценные бумаги нужно выбирать с осторожностью: именно по этому направлению из-за коронавируса в настоящее время и появились главные риски. Аналогичная ситуация и с золотом, с учетом меняющегося курса, добавил эксперт.