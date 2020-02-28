Apple покинули два ключевых топ-менеджера

Компания Apple осталась без двух топ-менеджеров, игравших важные роли в производстве основных продуктов. Уже оставили или оставят компанию вице-президент по промышленному дизайну Ник Форленза и вице-президент по операционной деятельности Дуко Пасмуйж.

Как сообщает Bloomberg, Форленза ушел на пенсию. Он был главой отдела руководителей цепочек поставок и операций по всему миру, и занимался контролем производственных процессов и промышленного оборудования.

Пасмуйж курировал процессы производства для iPhone — основного продукта компании. Годом ранее его перевели в подчинение вице-президенту по дополненной и виртуальной реальности, и в настоящее время он обсуждает свой уход из компании, что должно случиться в ближайшей перспективе.