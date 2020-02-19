Минздрав закупит медикаменты для льготников на 115 млн рублей в Перми

В Пермском крае минздрав объявил аукцион на закупку медикаментов для льготных категорий населения. Начальная цена лотов превысила 115 млн рублей.

На эти деньги планируется купить для федеральных и региональных льготников, которые живут на территории Прикамья, лекарства для лечения онкологии, остеопороза и сахарного диабета. Победитель аукциона должен будет производить поставку медикаментов единожды в квартал в течение этого года.

По сведениям краевого минздрава, в Пермском крае живет почти 300 тысяч людей, у которых есть право на льготное обеспечение лекарствами.