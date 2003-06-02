Лекарства, вызывающие диабет

Международная Диабетическая Федерация уже признала, что самую распространенную форму диабета — типа 2 можно предотвратить и в начальных стадиях состояния, а возникающие при этой форме заболевания обратимы.
Теперь общепризнанно, что диабет второго типа на ранних стадиях излечим даже при наличии генетической предрасположенности. Оказалось, предотвратить его можно не лекарствами, а — разумным образом жизни. Это означает, что человечество впервые получило реальный шанс избавиться от этой формы страшного недуга, которой болеет более 85% диабетиков.
Причем избавиться окончательно. Поскольку начальная стадия заболевания бывает у всех больных, то и вылечивать можно всех, недавно заболевших диабетом типа 2.
Сейчас сахарный диабет занимает первое место среди заболеваний, приводящих к инвалидности и третье — по смертности.
По странному стечению обстоятельств, возможность излечения и профилактики диабета 2 признали все специалисты, но до больного человека эта информация попросту не дошла.
Не дожидаясь, пока неторопливые — когда речь идет не об их личном здоровье — медики начнут распространять эту информацию и применять ее в практике лечения, "ПРАВДА.Ру" попросила рассказать о причинах развития диабета автора первой в мире брошюры об избавлении от диабета Светлану Касаткину .
- По мнению моих коллег по клубу "Прощай, диабет!", заболевание диабетом имеет свои причины. Поняв механизм развития этого заболевания, его можно предотвратить и успешно лечить.
Меры по предотвращению заболевания диабетом во много раз дешевле и проще его лечения и позволяют сделать организм человека совершенно недоступным для этого недуга. Мои коллеги причины развития диабета условно разделили на три группы и полагают, что человек страдает этим недугом только при нарушении законов физиологии, то есть — законов природы.
Когда нарушаются - изменяются следующие параметры организма, как-то:
Данные группы тесно взаимосвязаны. К примеру, ухудшение физических качеств клеток неизбежно повлечет за собой изменение их химического состава (комплекса биохимических реакций), что, в свою очередь, приведет к сбою механизмов саморегуляции. Тоже относится к другим изменениям в любой последовательности...
- Многолетний опыт наших специалистов показал, что развитие углеводного обмена — а мы всегда занимались именно развитием, а не лечением — эффективнее всего начинать с нормализации химического баланса организма. Современные биохимические лаборатории способны выявить эти нарушения, и при их устранении, методами развития физических качеств клеток и организма в целом, включая развитие мощности углеводного обмена, можно успешно лечить и даже вылечивать многие формы диабета.
- Нормальное функционирование организма и отдельных клеток невозможно без "строительного материала": достаточного количества комплекса необходимых химических веществ — белков, углеводов, жиров, минеральных веществ и прочего. Недостаток или отсутствие в организме и клетке необходимых веществ, равно как и наличие веществ, обладающих токсическими свойствами, — изменяют их химический состав, запрограммированный природой, и являются группой причин возникновения диабета и иных заболеваний.
Надо всегда помнить важнейший совет Гиппократа: пища должна быть первым лекарством!
- Существуют химические вещества, способные в очень короткое время повредить или убить клетку, в том числе инсулино-производящую, или блокировать деятельность различных клеток или их структур, участвующих в углеводном обмене, вызывая в них процессы дегенерации. Некоторые химические вещества используются для создания моделей диабета у животных в исследовательских целях. К таким веществам относятся
Одни из них образуют внутриклеточные комплексы с цинком, что приводит к развитию дегенеративных изменений бета-клеток и недостаточному производству инсулина. Другие избирательно разрушают бета-клетки.
- К сожалению, к веществам, способным вызвать диабет, относятся многие лекарства и, к еще большему сожалению, об этом большинство пациентов не информируются.
- В новой (1999 года) классификации нарушений гликемии Всемирной Организации Здравоохранения есть раздел "Другие специфические типы диабета", в который вошел подраздел "Сахарный диабет, индуцируемый лекарственными препаратами или химическими веществами". Список таких лекарств прилагается не малый:
а) гормонально активные вещества
б) альфа-адренергические и бета-адренергические агонисты —
в) психоактивные вещества —
г) диуретики и гипотензивные вещества —
д) анальгетики, антипиретики, противовоспалительные вещества —
е) химиотерапевтические препараты —
а также
Могу с уверенностью добавить, что опыт работы в клубе "Прощай, диабет!" позволяет сделать вывод, что это далеко не полный перечень лекарств который в последствии будет значительно расширен. (Получается, что применение многих лекарств очень полезно, особенно, для их производителей.)
Другими причинами недостатка в организме аминокислот, минералов и иных, необходимых для нормальной жизнедеятельности веществ, а также наличия токсинов, кроме использования опасных лекарств, могут быть:
1. Нарушение деятельности системы пищеварения, при котором нарушается переваривание пищи и всасывание необходимых организму веществ.
Примером может служить опыт одного из желающих вступить в наш клуб. Его обед обычно состоял из пол-литра водки, большой порции селедки с лучком, кастрюли борща с буханкой хлеба, килограмма жареного мяса с гарниром из жаренного на сале и с салом картофеля, и десерта. Нормальному человеческому организму практически невозможно переваривать все это. Такая смесь продуктов и их количество неизбежно вызовет нарушения деятельности системы пищеварения, а вслед за ней и других жизненно важных систем.
Так, например, при нарушении переваривания белков возникнет недостаток аминокислот, и клетки организма будут испытывать голод, несмотря на избыточное по объему и содержанию питание.
Кроме того, недостаточное усвоение белковых продуктов вызывает отравление организма фенолом, крезолом и другими ядовитыми соединениями. Они образуются в толстом кишечнике в результате деятельности бактерий, расщепляющих белки. При нормальном питании образование ядовитых соединений незначительно и они обезвреживаются в печени.
2. Нарушение деятельности транспортной системы, доставляющей питательные вещества в клетки.
3. Использование воды и продуктов, содержащих токсичные и биологически активные вещества, способные вызвать гибель клеток или блокировать нормальные биохимические процессы, а также поступление этих веществ в организм с воздухом и при всасывании через кожу.
За последние пятьдесят лет человечество смогло сделать окружающую среду агрессивной по отношению ко всему живому. Массовые гибели животных в различных уголках мира в результате отравления стали обыденными. Так же, как и резкий рост количества людей, страдающих диабетом, онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими. Человеку необходимо научиться выживать в условиях агрессивной среды. Это возможно для разумной части человечества.
P.S. Врачам, которым давно известно все вышеперечисленное, надо помнить, что замалчивание информации о возможностях избавления от страданий — это нарушение клятвы Гиппократа.
Продолжение следует.
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