Лекарства, вызывающие диабет

Международная Диабетическая Федерация уже признала, что самую распространенную форму диабета — типа 2 можно предотвратить и в начальных стадиях состояния, а возникающие при этой форме заболевания обратимы.



Праздничный стол для ДИАБЕТИКОВ

Теперь общепризнанно, что диабет второго типа на ранних стадиях излечим даже при наличии генетической предрасположенности. Оказалось, предотвратить его можно не лекарствами, а — разумным образом жизни. Это означает, что человечество впервые получило реальный шанс избавиться от этой формы страшного недуга, которой болеет более 85% диабетиков.

Причем избавиться окончательно. Поскольку начальная стадия заболевания бывает у всех больных, то и вылечивать можно всех, недавно заболевших диабетом типа 2.

Сейчас сахарный диабет занимает первое место среди заболеваний, приводящих к инвалидности и третье — по смертности.

По странному стечению обстоятельств, возможность излечения и профилактики диабета 2 признали все специалисты, но до больного человека эта информация попросту не дошла.

Не дожидаясь, пока неторопливые — когда речь идет не об их личном здоровье — медики начнут распространять эту информацию и применять ее в практике лечения, "ПРАВДА.Ру" попросила рассказать о причинах развития диабета автора первой в мире брошюры об избавлении от диабета Светлану Касаткину .

- По мнению моих коллег по клубу "Прощай, диабет!", заболевание диабетом имеет свои причины. Поняв механизм развития этого заболевания, его можно предотвратить и успешно лечить.

Меры по предотвращению заболевания диабетом во много раз дешевле и проще его лечения и позволяют сделать организм человека совершенно недоступным для этого недуга. Мои коллеги причины развития диабета условно разделили на три группы и полагают, что человек страдает этим недугом только при нарушении законов физиологии, то есть — законов природы.

Когда нарушаются - изменяются следующие параметры организма, как-то:

физические качества отдельных клеток и организма в целом,

химический состав отдельных клеток и организма в целом,

и, как следствие, возможности саморегуляции организма...

Данные группы тесно взаимосвязаны. К примеру, ухудшение физических качеств клеток неизбежно повлечет за собой изменение их химического состава (комплекса биохимических реакций), что, в свою очередь, приведет к сбою механизмов саморегуляции. Тоже относится к другим изменениям в любой последовательности...

- Многолетний опыт наших специалистов показал, что развитие углеводного обмена — а мы всегда занимались именно развитием, а не лечением — эффективнее всего начинать с нормализации химического баланса организма. Современные биохимические лаборатории способны выявить эти нарушения, и при их устранении, методами развития физических качеств клеток и организма в целом, включая развитие мощности углеводного обмена, можно успешно лечить и даже вылечивать многие формы диабета.

- Нормальное функционирование организма и отдельных клеток невозможно без "строительного материала": достаточного количества комплекса необходимых химических веществ — белков, углеводов, жиров, минеральных веществ и прочего. Недостаток или отсутствие в организме и клетке необходимых веществ, равно как и наличие веществ, обладающих токсическими свойствами, — изменяют их химический состав, запрограммированный природой, и являются группой причин возникновения диабета и иных заболеваний.

Надо всегда помнить важнейший совет Гиппократа: пища должна быть первым лекарством!

- Существуют химические вещества, способные в очень короткое время повредить или убить клетку, в том числе инсулино-производящую, или блокировать деятельность различных клеток или их структур, участвующих в углеводном обмене, вызывая в них процессы дегенерации. Некоторые химические вещества используются для создания моделей диабета у животных в исследовательских целях. К таким веществам относятся

производные оксихинолина,

дитизон,

аллоксан,

антибиотик стрептозотоцин

и другие.

Одни из них образуют внутриклеточные комплексы с цинком, что приводит к развитию дегенеративных изменений бета-клеток и недостаточному производству инсулина. Другие избирательно разрушают бета-клетки.

- К сожалению, к веществам, способным вызвать диабет, относятся многие лекарства и, к еще большему сожалению, об этом большинство пациентов не информируются.

- В новой (1999 года) классификации нарушений гликемии Всемирной Организации Здравоохранения есть раздел "Другие специфические типы диабета", в который вошел подраздел "Сахарный диабет, индуцируемый лекарственными препаратами или химическими веществами". Список таких лекарств прилагается не малый:

а) гормонально активные вещества

— АКТГ,

глюкокортикоиды,

глюкагон,

тиреоидные гормоны,

соматотропин,

оральные контрацептивы,

кальцитонин,

медроксипрогестерон;

б) альфа-адренергические и бета-адренергические агонисты —

адренелин,

изадрин (новодрин, изопротеренол),

пропранол (анаприлин, обзидан, индерал);

в) психоактивные вещества —

галоперидол,

хлорпротиксен,

аминазин,

трициклические антидепрессанты (амитриптилин, имизин, тофранил, мелипрамин);

г) диуретики и гипотензивные вещества —

фуросемид,

тиазиды,

гигротон,

клофелин,

клопамид (бринальдикс),

этакриновая кислота (урегит);

д) анальгетики, антипиретики, противовоспалительные вещества —

индометацин (метиндол),

ацетилсалициловая кислота в повышенных дозах;

е) химиотерапевтические препараты —

L-аспарагиназа,

циклофосфамид (цитоксин),

мегастрол ацетат,

альфа-интерферон и другие,

а также

никотиновая кислота,

дифенин (дилантин),

пентамидин,

вакор и другие.

Могу с уверенностью добавить, что опыт работы в клубе "Прощай, диабет!" позволяет сделать вывод, что это далеко не полный перечень лекарств который в последствии будет значительно расширен. (Получается, что применение многих лекарств очень полезно, особенно, для их производителей.)

Другими причинами недостатка в организме аминокислот, минералов и иных, необходимых для нормальной жизнедеятельности веществ, а также наличия токсинов, кроме использования опасных лекарств, могут быть:

1. Нарушение деятельности системы пищеварения, при котором нарушается переваривание пищи и всасывание необходимых организму веществ.

Неправильное питание.

Неправильный выбор продуктов, которые не содержат всех необходимых организму веществ.

Неправильное приготовление пищи, при котором нормальное пищеварение и всасывание необходимых веществ, становятся невозможными.

Примером может служить опыт одного из желающих вступить в наш клуб. Его обед обычно состоял из пол-литра водки, большой порции селедки с лучком, кастрюли борща с буханкой хлеба, килограмма жареного мяса с гарниром из жаренного на сале и с салом картофеля, и десерта. Нормальному человеческому организму практически невозможно переваривать все это. Такая смесь продуктов и их количество неизбежно вызовет нарушения деятельности системы пищеварения, а вслед за ней и других жизненно важных систем.

Так, например, при нарушении переваривания белков возникнет недостаток аминокислот, и клетки организма будут испытывать голод, несмотря на избыточное по объему и содержанию питание.

Кроме того, недостаточное усвоение белковых продуктов вызывает отравление организма фенолом, крезолом и другими ядовитыми соединениями. Они образуются в толстом кишечнике в результате деятельности бактерий, расщепляющих белки. При нормальном питании образование ядовитых соединений незначительно и они обезвреживаются в печени.

2. Нарушение деятельности транспортной системы, доставляющей питательные вещества в клетки.

3. Использование воды и продуктов, содержащих токсичные и биологически активные вещества, способные вызвать гибель клеток или блокировать нормальные биохимические процессы, а также поступление этих веществ в организм с воздухом и при всасывании через кожу.

За последние пятьдесят лет человечество смогло сделать окружающую среду агрессивной по отношению ко всему живому. Массовые гибели животных в различных уголках мира в результате отравления стали обыденными. Так же, как и резкий рост количества людей, страдающих диабетом, онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими. Человеку необходимо научиться выживать в условиях агрессивной среды. Это возможно для разумной части человечества.

P.S. Врачам, которым давно известно все вышеперечисленное, надо помнить, что замалчивание информации о возможностях избавления от страданий — это нарушение клятвы Гиппократа.

Продолжение следует.