Доля иностранного капитала в банках РФ уменьшилась

Размер участия зарубежного капитала в совокупном уставном капитале российских банков в прошлом году уменьшился на 0,62% и на 1 января текущего года составил 11,79%. Эти данные приводит 14 февраля Центробанк.

По данным регулятора, общий объем инвестиций из-за рубежа в уставные капиталы кредитных организаций России на начало этого года равнялся 340 млрд рублей. При этом общий уставный капитал банков достиг 2,885 трлн рублей.

Общий объем зарубежного капитала в уставных капиталах страховых компаний РФ на 1 января этого года составил 23,7 млрд рублей, или 10,83% от совокупного уставного капитала этих организаций — 218,9 млрд рублей.