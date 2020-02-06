Потребительские цены в России в январе текущего года увеличились в среднем на 0,4%, а в сравнении с январём 2019 года — на 2,4%. Эти данные обнародовал Росстат.
По данным ведомства, в январе продовольственные товары выросли в цене на 0,7%, непродовольственные товары — на 0,2%, услуги — на 0,2%.
Среди продуктов питания наиболее существенно увеличились цены на плодоовощную продукцию — на 5,7%. При этом молоко и молочная продукция стали стоить дороже на 0,4%, хлеб и изделия из муки — на 0,3%.
Куриные яйца упали в цене на 2,8%, сахар — на 1,3%, мясо и птица — на 0,5%.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.