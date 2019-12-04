Экономист ВШЭ Татьяна Абанкина, директор Центра государственного сектора экономики НИУ ВШЭ, дала обнадеживающий экономический прогноз на декабрь.
По мнению эксперта, уровень инфляции за последний месяц этого года не превысит значений в 0,2-0,4%. Она пояснила, что обычно в декабре инфляция имеет весьма противоречивую тенденцию. Так, спрос повышается, чему способствуют праздники, подарки, корпоративы, закупки. А с другой стороны, очень многие торговые точки объявляют скидки и распродажи. В связи с этим, особого роста инфляции в декабре, скорее всего, не будет, считает Абанкина.
Что касается цен на нефть, экономист полагает, что они составят $64-66 за баррель. Колебаний цен более чем на 10% не будет, уверена она.
Также Абанкина добавила, что евро по отношению к доллару может немного укрепить позиции. У доллара в настоящее время благоприятная ситуация, но многие государства сбрасывают долларовые долги, поэтому американская валюта может чуть-чуть ослабнуть. А новогодние праздники уже приближаются, что позволит евро несколько укрепиться по отношению к доллару, цитирует эксперта издание Коммерсантъ.
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