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Источник Правда.Ру

Инфляция будет умеренной: экономист дала прогноз на декабрь

Экономика

Экономист ВШЭ Татьяна Абанкина, директор Центра государственного сектора экономики НИУ ВШЭ, дала обнадеживающий экономический прогноз на декабрь.

По мнению эксперта, уровень инфляции за последний месяц этого года не превысит значений в 0,2-0,4%. Она пояснила, что обычно в декабре инфляция имеет весьма противоречивую тенденцию. Так, спрос повышается, чему способствуют праздники, подарки, корпоративы, закупки. А с другой стороны, очень многие торговые точки объявляют скидки и распродажи. В связи с этим, особого роста инфляции в декабре, скорее всего, не будет, считает Абанкина.

Что касается цен на нефть, экономист полагает, что они составят $64-66 за баррель. Колебаний цен более чем на 10% не будет, уверена она.

Также Абанкина добавила, что евро по отношению к доллару может немного укрепить позиции. У доллара в настоящее время благоприятная ситуация, но многие государства сбрасывают долларовые долги, поэтому американская валюта может чуть-чуть ослабнуть. А новогодние праздники уже приближаются, что позволит евро несколько укрепиться по отношению к доллару, цитирует эксперта издание Коммерсантъ.

 

 

 

Темы нефть эксперт декабрь прогноз инфляция
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