Бензин в России поднялся в цене на 7 копеек за неделю

Средняя стоимость литра бензина в России за недельный период с 27 января по 3 февраля увеличилась на 7 копеек и составила 44,87 рубля. Эти данные обнародовал Росстат.

Отмечается, что дизельное топливо за этот же период стало стоить больше на 5 копеек — 48,15 рублей за литр.

По данным на 3 февраля, средняя цена литра бензина марки АИ-92 составляла 42,45 рубля, АИ-95 — 45,89 рубля, АИ-98 — 51,96 рубля.

На протяжении недели рост цен на бензин фиксировался в 27 регионах. Больше всего топливо подорожало в Южно-Сахалинске, Элисте, Улан-Удэ и Абакане — на 0,4%.