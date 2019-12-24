Повышение цен на бензин в 2019 году оказалось рекордно низким

С начала текущего года топливо подорожало менее чем на 2%. Таким образом, рост показателя за последние 11 лет оказался минимальным.

В "Росстате" подтверждают, что рост потребительских цен на бензин в текущем году был минимальным с 2008 года, а увеличение стоимости дизельного топлива стало минимальным с 2009 года, пояснили в статистическом ведомстве.

Отмечается, что дизельное топливо с начала этого года стало стоить больше на 2,4%. При этом в прошлом году бензин подорожал на 9,4%, а в 2017 — более чем на 7%.