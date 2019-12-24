С начала текущего года топливо подорожало менее чем на 2%. Таким образом, рост показателя за последние 11 лет оказался минимальным.
В "Росстате" подтверждают, что рост потребительских цен на бензин в текущем году был минимальным с 2008 года, а увеличение стоимости дизельного топлива стало минимальным с 2009 года, пояснили в статистическом ведомстве.
Отмечается, что дизельное топливо с начала этого года стало стоить больше на 2,4%. При этом в прошлом году бензин подорожал на 9,4%, а в 2017 — более чем на 7%.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.