В Приамурье увеличилось число миллионеров

Число миллионеров в прошлом году выросло в Приамурье в сравнении с 2018-м. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе местного управления ФНС.

По итогам декларационной кампании, состоявшейся в Приамурье в прошлом году, о доходах в размере 1-10 миллионов рублей отчитались 4 780 человек, в 2018 году в этой группе оказалось 3 888 местных жителей. В категорию от 10 млн рублей и более в 2019 году попали 240 человек, тогда как в предыдущем периоде таковых насчитывалось 236.

Чем занимаются новоиспеченные миллионеры Приамурья?

Самое большое число количество миллионеров проживает в Благовещенске и Благовещенском районе, Белогорске, Свободном. В основном, они ведут деятельность в банковской сфере, энергетической отрасли, оптовой торговле.