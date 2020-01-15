Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Патриарх Кирилл: деньги не решат проблем демографии

Экономика

 

Решить проблемы демографии в России только экономическими мерами не получится, такого рода проекты общенародной значимости должны базироваться не только на материальном факторе.

Об этом, комментируя сегодняшнее ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, говорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Рождаемость, увеличение населения — это ведь не сугубо экономическая проблема, — уточнил глава Русской православной церкви в эфире одного из телеканалов. — Никакие деньги не заставят человека иметь детей больше, чем он желает. Обязательно должен быть обращен призыв, в частности, ко всем силам в обществе, которые могут оказывать воздействие на граждан".

мнение проблема патриарх демография
Актуальная аналитика
Кошелек
Ведущий "Столото" Борисов опроверг обвинения в мошенничестве
Туризм
Туристическое законодательство: каких изменений ждать в 2020 году
Власть
"Самое сильное послание Путина": разбираемся, так ли это
Последние материалы
Как проверяется безопасность потребительских товаров в России?
В Москве возвели 5 млн метров жилья в 2019 году
Налог на проживание в Турции будет включен в турпакет
40-летняя Слуцкая показала свой пирсинг
Патриарх Кирилл: деньги не решат проблем демографии
Китай называет необъективными обвинения США в нарушении прав человека
Ведущий "Столото" Борисов опроверг обвинения в мошенничестве
Композитор Максим Дунаевский празднует 75-летие
В США 11-летний мальчик умер от гриппа несмотря на наличие прививки
Туристическое законодательство: каких изменений ждать в 2020 году
Популярное
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику

Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.

Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Российский шоу-бизнес
Наслаждаться Куршавелем Собчак помешали бизнесмены из Нефтеюганска
Соломон Соловьев Звездные пути ресторанов Мишлен - Гороскоп дня Соломон Соловьев Наталия Красовская Цифровая бомба в твоей руке Наталия Красовская Любовь Степушова Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге" Любовь Степушова
Комментарии
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Роухани призывает США к мудрому шагу - покинуть регион
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи
Президент Эстонии разочаровалась в России
Ежемесячные выплаты будут получать семьи с детьми от трех до семи лет
Экономист из США выразил сомнение в независимости ЦБ России
Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"
Экс-солистка группы "Лицей" вспомнила о совете Пугачевой
Путин: необходимо обеспечить обновление и сменяемость власти в стране
Экономист из США выразил сомнение в независимости ЦБ России
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России
Экономист из США выразил сомнение в независимости ЦБ России
Ежемесячные выплаты будут получать семьи с детьми от трех до семи лет
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
РЖД ужесточают правила проезда для безопасности пассажиров
РЖД ужесточают правила проезда для безопасности пассажиров
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Жена Семака хотела бы взять на воспитание четверых африканских детей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ