Патриарх Кирилл: деньги не решат проблем демографии

Решить проблемы демографии в России только экономическими мерами не получится, такого рода проекты общенародной значимости должны базироваться не только на материальном факторе.

Об этом, комментируя сегодняшнее ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, говорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.