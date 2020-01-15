Решить проблемы демографии в России только экономическими мерами не получится, такого рода проекты общенародной значимости должны базироваться не только на материальном факторе.
Об этом, комментируя сегодняшнее ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, говорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Рождаемость, увеличение населения — это ведь не сугубо экономическая проблема, — уточнил глава Русской православной церкви в эфире одного из телеканалов. — Никакие деньги не заставят человека иметь детей больше, чем он желает. Обязательно должен быть обращен призыв, в частности, ко всем силам в обществе, которые могут оказывать воздействие на граждан".
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.